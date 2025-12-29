Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 11 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 11 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 11 maden ocağı imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 11 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 11 ocağın çevresinde 10 ton kömür ile jeneratör ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle taşan deniz Kozlu Limanı'nı su altın...
        Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle taşan deniz Kozlu Limanı'nı su altın...
        Zonguldak'ta hafta sonu av denetiminde 3 kişiye işlem yapıldı
        Zonguldak'ta hafta sonu av denetiminde 3 kişiye işlem yapıldı
        Kdz. Ereğli'de avukat soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi
        Kdz. Ereğli'de avukat soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi
        Alaplı esnaf sanatkarlar seçime gidiyor
        Alaplı esnaf sanatkarlar seçime gidiyor
        Zonguldak'ta deniz taştı, kardan 81 köy yolu kapandı
        Zonguldak'ta deniz taştı, kardan 81 köy yolu kapandı
        Zonguldak, Düzce ve Karabük'te 428 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Zonguldak, Düzce ve Karabük'te 428 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı