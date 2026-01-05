Habertürk
Habertürk
        AK Parti'nin Zonguldak'ta üye sayısı 82 bin 612'ye yükseldi

        AK Parti'nin Zonguldak'ta üye sayısı 82 bin 612'ye yükseldi

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 1 Ocak 2025'te 72 bin 444 olan üye sayısının, yıl sonu itibarıyla 82 bin 612'ye yükseldiğini söyledi.

        Giriş: 05.01.2026 - 14:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:36
        AK Parti'nin Zonguldak'ta üye sayısı 82 bin 612'ye yükseldi
        Başkanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağlayan, Zonguldak teşkilatı olarak büyük yürüyüşün bir parçası olmaktan onur duyduklarını kaydetti.

        Çağlayan, açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyüme değil, güçlü iradeye duyulan güvenin açık ifadesi olduğunu aktararak, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar Zonguldak'ta en yüksek üye sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Son 1 yıl içerisinde ilimiz genelinde 10 bin 168 yeni üyeyi AK Parti ailemize kazandırarak toplam 82 bin 612 üyeye ulaştık. Bu başarı, masa başında değil, sahada, birebir temasla, gönül kazanarak ve samimiyetle yürütülen çalışmaların doğal bir sonucudur." şeklinde konuştu.

        Ulaşılan üye sayısının Zonguldak'ta AK Parti'nin gücünü ve milletle kurduğu bağı perçinlediğini belirten Çağlayan, emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

