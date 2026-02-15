Zonguldak'ta çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beycuma beldesi Merkez Mahallesi'nde İzzet Çakmaklı'ya ait 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Beycuma, Karaman ile Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binada hasar oluştu.

