Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri defnedildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verildi.

        Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Veysel Oruçoğlu'nun (46) ve Ziya Kiret'in (60) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak belde meydanına getirildi.

        Burada işçiler için dua edildi, helallik alındı.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Kiret'in cenazesi, beldedeki aile kabristanlığa defnedildi. Oruçoğlu'nun cenazesi ise Çaycuma ilçesi Dereköseler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Törende güçlükle ayakta duran Oruçoğlu'nun babası Fahri Oruçoğlu gözyaşı döktü.

        Öte yandan iki çocuk babası Veysel Oruçoğlu'nun emekliliğine 2 yıl kaldığı, üç çocuk babası Ziya Kiret'in ise daha önce aynı maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.

        Törene Oruçoğlu ve Kiret'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem ve Ahmet Aydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

        Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.

        İsmet Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam e...
        Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam e...
        Zonguldak'ta sağlıkçılara 'hayat kurtaran' eğitim
        Zonguldak'ta sağlıkçılara 'hayat kurtaran' eğitim
        Zonguldak'ta araç sayısı 209 bini geçti
        Zonguldak'ta araç sayısı 209 bini geçti
        ICMEB'26 akademik dünyayı BEUN'da buluşturdu
        ICMEB'26 akademik dünyayı BEUN'da buluşturdu
        Diyanetin atadığı 5 yeni imam göreve başladı
        Diyanetin atadığı 5 yeni imam göreve başladı
        Alaplı'da bir araçta 200 bin adet boş makaron yakalandı
        Alaplı'da bir araçta 200 bin adet boş makaron yakalandı