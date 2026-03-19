        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 19.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Özölçer, mesajında, bayramların dargınlıkların unutulduğu, hürmet, şefkat ve muhabbetin gönüllerden gönüllere aktığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

        Milletin kültüründe bayram yalnızca sevinç günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin tahkim edildiği, milli ve manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı kutlu bir vuslat anı olduğunu belirten Özölçer, şunları kaydetti:

        "Cenabıallah'tan mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, ihlasla edilen duaların ve huşu içinde yaptığımız ibadetlerin dergah-ı izzette kabul olmasını diliyorum. Bayramın getirdiği bu ulvi atmosferin başta gönül coğrafyamız olmak üzere, dünyanın muhtelif bölgelerinde zulüm ve mağduriyet yaşayan tüm mazlumlar için ferahlık vesilesi olmasını ümit ediyorum. Bilhassa Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının son bulmasını, başta İran olmak üzere İslam aleminde süregelen çatışma ve acıların bir an evvel nihayete ermesini temenni ediyorum."

        - "Bayramın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz"

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de Ramazan Bayramı'nı kutladı.


        Yeşil, yayımladığı mesajında, bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgeye huzur ve barış getirmesini diledi.

        Bayramların insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu kaydeden Yeşil, "Ramazan Bayramı'nın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, emekçilerin, halkımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Rektör Özölçer'den Ramazan Bayramı mesajı
        Rektör Özölçer'den Ramazan Bayramı mesajı
        Hayatını kaybeden BEUN personeli son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatını kaybeden BEUN personeli son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
        Zonguldak'ta etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
        Uzmandan bayramda porsiyon kontrolü ve sağlıklı beslenme uyarısı
        Uzmandan bayramda porsiyon kontrolü ve sağlıklı beslenme uyarısı
        Zonguldak'ta sis etkili oldu
        Zonguldak'ta sis etkili oldu
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa