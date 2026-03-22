Zonguldak'ta yoğun sis etkili oluyor

Zonguldak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.



Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.



Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

