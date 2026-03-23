        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 ocağın çevresinde 28 ton kömür, 240 metre demir ray, 2 vinç, 5 vagon, elektrikli testere, el testeresi ve elektrikli vidalama demiri ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

