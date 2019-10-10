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Yalova’nın termal suyu Karadeniz’de tanıtılacak

İHA

Yalova’da 180 milyon dolarlık yatırım değeriyle tamamlanan Terma City tesisleri, Karadeniz Bölgesi halkının termal sulardan faydalanması, yararlanması için bölgede tanıtım çalışmaları yapacak.
Termal sularının insan sağlığına faydalarını üst seviyede halka sunmaya çalışan şirket sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye’de ‘termal turizm’ alanında en büyük yatırımların başında geliyor. Türkiye termal kaynakları bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 7’nci sırada yer alıyor. Avrupa’dan ve dünyanın her köşesinden gelen misafirleri ağırlayan termal tesis, bu kez bu hizmetten tüm Türkiye’de olduğu gibi Karadeniz’de ki vatandaşları da bilgilendirmeyi hedefledi. Uzmanlar tarafından dünyanın en kaliteli termal sularının arasında olduğu belirtilen bölge kaynakları eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa fayda sağladığı belirtiliyor.
180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 200 yatak kapasiteli. Sadece 6 bin metrekare üzerine kurulu SPA’ sı bulunan tesisin, özel olarak dizayn edilen, 1000 metrekarelik başkanlık süiti ve 250 ile 500 metrekare büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreni düzenleyen Terma City, ayrıca Yalova’ya gelen vatandaşlara bölgeyi de tanıtarak bölge ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

ZONGULDAK

10 Ekim 2019 Perşembe

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