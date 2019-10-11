Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu

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ZONGULDAK'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla A.A. ve M.A. hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evlerine düzenlediği baskınla A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:45

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AKŞAM 18:27

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