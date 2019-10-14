Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Bartın’da rakip takımın maçını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Belediyespor alt yapı antrenörü Zafer Men, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kdz. Ereğli Belediyespor alt yapı antrenörü Zafer Men için Hatip Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Antrenör Men helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından dualarla defnedildi. Men’in cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, antrenör arkadaşları, yetiştirdiği sporcular, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

ZONGULDAK

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otizmli çocukların ağız diş taramaları başladı
YEREL HABERLER Otizmli çocukların ağız diş taramaları başladı
Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden itfaiyeci dualarla uğurlandı
Ortak paylaşım forumu düzenlendi
YEREL HABERLER Ortak paylaşım forumu düzenlendi
Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
Cenk Şahin'e memleketi sahip çıktı
YEREL HABERLER Cenk Şahin'e memleketi sahip çıktı
20’nci Çalışma Ekonomisi Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 20’nci Çalışma Ekonomisi Kongresi gerçekleştirildi
Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü
YEREL HABERLER Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü
(Özel) 40 yıllık terzi, 7 yıldır elbise dikmedi Konfeksiyon sektörü terzilik mesleğini bitiriyor Terzi Çetin Yıldız: "Yoğunluktan bir ay dükkanda yatardık şimdi çırak bulamıyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) 40 yıllık terzi, 7 yıldır elbise ...
Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan ikinci kez düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Çiloğlu ve yönetimi “Barış Pınarı Harekatını" destekledi
YEREL HABERLER Başkan Çiloğlu ve yönetimi “Barış Pınarı Harekatını" ...
(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi Radyo koleksiyoncuları onun peşinde
YEREL HABERLER (ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini ...
Aşkını duyurmak için gelin arabasını çekiciye yükledi
YEREL HABERLER Aşkını duyurmak için gelin arabasını çekiciye yükledi
Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler
YEREL HABERLER Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla ...
Yeşil sahadan Mehmetçik'e destek
YEREL HABERLER Yeşil sahadan Mehmetçik'e destek
Milletvekili Çolakoğlu, basın masasının konuğu oldu
YEREL HABERLER Milletvekili Çolakoğlu, basın masasının konuğu oldu
“Gelin Kardeş Olalım” projesi
YEREL HABERLER “Gelin Kardeş Olalım” projesi
(Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe destek Maden işçileri yerin altından Barış Pınarı Harekatına destek verdi
YEREL HABERLER (Özel) Yerin metrelerce altından Mehmetçiğe ...
Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı
YEREL HABERLER Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X