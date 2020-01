Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan Zonguldak’ta “Zonguldak; demir yolları açısından çok önemli bir kenttir”

Ulaştırma MemurSen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, MemurSen Zonguldak il Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çalışkan, "Demiryolları demek zaten yük taşımacılığı demektir, bugün demiryolları Türkiye'de konulduysa Zonguldak'taki gibi maden sektörünün maden ocaklarının işletilmesi için yine ağır yüklerin taşınması içindir. Demiryollarını zaten dünyada keşf edilmesinin de mantığı da budur. O anlamda Zonguldak'ta demiryolları açısından çok önemli bir kenttir” dedi.

Ulaştırma MemurSen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, MemurSen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Programda konuşan MemurSen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Zonguldak ulaştırma anlamında geri kaldığına dikkati çekerek “Zonguldak'ın tarihi seyri içerisinde baktığınızda Türkiye'nin ilk şehri olması ve Zonguldak kuruluş aşamasında 1920'li 30'lu yıllarda özellikle demiryolu ve tünel yapımı noktasında çok önemli bir yer işgal etmesi, O günkü zor şartlarda yaptığımız demiryollarımızın bugün hala işlevsel olması, ama Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemde maalesef Zonguldak'ın ulaştırma konusunda ilerleme sağlamaması, Zigana’nın altında ikinci tünel yapılırken bizim Mithatpaşa Tünelimizin hala bitmemiş olması, Gerede ve Düzce'den sonra Zonguldak'ın ulaştırma sıkıntısının had safhaya ulaşması ulaştırma adına ulaştırma memursen adını söyle çok sözümüzün olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Zonguldak'ın bir demiryolu kenti olduğuna dikkat çeken Ulaştırma MemurSen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, “Demiryolları demek zaten yük taşımacılığı demektir, bugün demiryolları Türkiye'de konulduysa Zonguldak'taki gibi maden sektörünün maden ocaklarının işletilmesi için yine ağır yüklerin taşınması içindir. Demiryollarını zaten dünyada icat edilmesinin de mantığı da budur. O anlamda Zonguldak'ta Demir yolları açısından çok önemli bir kenttir. Ulaştırma memursen olarak bir havalimanları demiryolları ulaştırma bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarının olduğu bir hizmet koluyuz. Ulaştırma Memursen MemurSen’e bağlı 11 sendikadan bir tane sizleri MemurSen'e bağlı 11 yetkili sendika dan bir tanesidir Ulaştırma MemurSen. Ulaştırma hizmet kolu genel yetkili sendikasıdır. Zonguldak’ta bir havalimanımız ve demiryollarımız mevcut. Demiryollarında da burada yetkili sendika il temsilcisi başkanımızın da destekleriyle kıymetli teşkilatımızın da özverili çalışmalarıyla Zonguldak'ta bu dönemde 15 Mayıs'ta yine yetkili sendika olduk İnşallah bundan sonra hizmet kolumuzda yetkili sendika olarak buradaki personelin özlük haklarında daha ileriye taşımak için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplu sözleşmelerde olduğu gibi KİT toplantılarında kamu personeli danışma kurulu toplantılarında da inşallah personelini sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. MemurSen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bir milyonu aşkın üye sayısıyla Türkiye'de sivil topluma yön veren ve lokomotif sivil toplumun lokomotifi olan bir sivil toplum kuruluşudur. Zonguldak evet ulaştırma olarak coğrafi şekli bakımından yer şekli bakımından dezavantajlı bir konumda. Zonguldak resmen adeta bir semtten diğer semte giderken bir tepeden aşağı diğer semte geçiyorsunuz ya tepeleri aşarak bir ilçeden diğer ilçeye geçiyorsunuz. Zonguldak o bakımdan biraz tabii dezavantajlı engebeli bir yer. Burada da özellikle belediyelerin ulaştırma yatırımlarını kolaylaştırmak için yapılacak çalışmalara ve özellikle belediyecilik hizmetlerini ulaştırma yatırımlarına burada ihtiyaç var. Tabii ki vatandaşın ulaşımının içerisinde bu tip yatırımlar çok önemlidir. Demiryolculuk da çok önemli tabii Demiryolları her ne kadar yük taşımacılığı için kurulmuş olsa da yolcu taşımacılığında da önemlidir. Kent içinde de Banliyö niteliğindeki araçların arttırılmasıyla buradaki kent içi de ulaşıma faydalı olmalıdır. Burada havalimanımız var. İl Özel İdare işletiyor. Devlet hava Meydanları personeli olarak burada bizimde üyemiz var. Havalimanımızda yurt dışı uçuşları ve İstanbul uçuşları yapılıyor. Buradaki arkadaşların sorunlarıyla ilgilenmeye Zonguldak içinde çalışmaya Zonguldak içerisinde de kamu personelinin huzurunu sağlamak için, iş barışını sağlamak için her zaman mücadele vermeye devam edeceğiz."

