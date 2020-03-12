Kalp hastalığı anlatılacak

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Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile Kalp sağlı toplantısı yapılacak.

Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 'Hasta Bilgilendirme Toplantılarının yedincisi 17 Mart Salı günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ferit Akgül, “Kalp Sağlığı" hakkında katılımcılara bilgiler verilecek.

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