Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), Türk Kızılayı ile birlikte 9'uncusu düzenlenen 'Kampüsün kanında hayat var' kan bağışı kampanyasında 1704 ünite kan toplandı.

Farabi Kampüsü'nde iki gün süren kan bağışı kampanyasına, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kampanyada iki günde 1704 ünite kan toplandı. Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, koronavirüs tedbirlerine rağmen 1704 ünite kan bağışı toplayabilmeyi başardıklarını söyledi. Öğrencilere teşekkür eden Ergenç, "İki gün boyunca kan bağışı sürdü. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdik. Unutmayalım kan yapılamayan tek ilaçtır. Kan bağış kampanyalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrımız var. Herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-13 14:24:12



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