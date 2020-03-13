Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması

İHA

Devrek Kaymakamlığı tarafından Koronavirüsü tedbirleriyle alakalı açıklama yaptı.

Devrek Kaymaklığından tedbir açıklaması

Devrek Kaymakamlığı tarafından Koronavirüsü tedbirleriyle alakalı açıklama yaptı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Çin’ de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından yapılan basın açıklamasında, "Ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla Mayıs ayı başına kadar ilçemizde yapılması planlanan yemin, anma ve mezuniyet gibi törenlerinin iptal edilmesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinliklerin iptal edilmesi, hükümet Konağı, emniyet, jandarma birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, yurtdışında virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın (kamu görevlileri de dahil) koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, tüm vatandaşlarımızın bireysel temizlik, hijyen konusunda gerekli tedbirleri almaları, İlçemizde bulunan kahvehane kafeterya, içkili yerler ile umuma açık yerlerin dezenfekte olmasının sağlanması, umuma açık yerlerin( camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, kamu binaları, bankalar vb.) İlçe belediye başkanlığınca belirli aralıklarla uygun dezenfektanlar kullanılarak dezenfeksiyona tabii tutulmasına, ilçe genelinde kamu kurum ve özel kuruluşların kültür sanat, sosyal programlar ve organizasyonların tiyatro, sinema, toplantıların iptaline, ilçemizde satışı yapılan temizlik dezenfekte malzemelerinin fahiş fiyatla satışı tespit edildiğinde ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki HFA’ na bildirim uygulamasına şikayetlerinin bildirilmesini ve bu tür satış yapan işyerlerine cezai işlem uygulanacağının bilinmesi, halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi” ifadelerine yer verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; “Yeraltı madenciliğinde İş sağlığı ve Güvenliği en önemli konudur”
YEREL HABERLER GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; “Yeraltı ...
Keleş:”Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız”
YEREL HABERLER Keleş:”Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz ...
Kaymakam Çorumluoğlu koranavirüs önlemlerini açıkladı
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu koranavirüs önlemlerini açıkladı
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde koronavirüs seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nde koronavirüs seferberliği ...
Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Şehrimizde hava kirliliği konusu var”
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Şehrimizde hava ...
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)
YEREL HABERLER Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede ...
Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı
(Görüntülü) Kemere delik açarken hayatından oluyordu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemere delik açarken hayatından oluyordu
(Görüntülü) Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ...
Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı
Pazar yerinde çıkan yangında tezgahlar kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Pazar yerinde çıkan yangında tezgahlar kullanılmaz ...
Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından ...
Posbıyık: "Koronoya karşı mücadele öncü belediyelerden"
YEREL HABERLER Posbıyık: "Koronoya karşı mücadele öncü ...
Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı
Aktardan gribe karşı bitkisel karışımlı çay önerisi
YEREL HABERLER Aktardan gribe karşı bitkisel karışımlı çay önerisi
Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede
YEREL HABERLER Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede
BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı
YEREL HABERLER BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan ...
MYO mezunları öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER MYO mezunları öğrenciler ile bir araya geldi
(Görüntülü) Yozgat otogarında tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yozgat otogarında tatil yoğunluğu
(Görüntülü) Son bileti alınca sevindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Son bileti alınca sevindi
Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten yola düştü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten ...
Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu
YEREL HABERLER Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu
Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete girecek
YEREL HABERLER Kadın ve çocukların korunması için AGO hizmete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X