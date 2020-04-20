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Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki 93 köye 50 bin maske desteğinde bulundu. Maskeler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki 93 köye 50 bin maske desteğinde bulundu. Maskeler, köy muhtarlarına teslim edildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üretip 31 mahallede 50 bin haneye sağlık seti ulaştıran Kdz. Ereğli Belediyesi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki köylere de maske desteğinde bulundu. Bu amaçla 93 köy muhtarına 50 bin maske teslim edildi.
Salgının ilk günlerinden itibaren harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Evi atölyelerinde gönüllülerle birlikte ürettiği maskeler köy muhtarlarına teslim edildi.

Posbıyık “Bu zor günleri birlikte atlatacağız”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, her köyün ihtiyacına göre hazırlanan paketleri köy muhtarlarına teslim ederken yaptığı konuşmada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini söyledi. 93 köyde maskelerin muhtarlar tarafından dağıtılacağını ifade eden Posbıyık “Virüs tehlikesini hissettiğimizde bir öngörüyle bu bölgede Kdz. Ereğli Belediyesi olarak harekete geçerek ilaç stoklarımızı doldurduk. Daha dünyada maske takılsın mı, takılmasın mı diye konuşulurken biz maske ve dezenfektan üretimine başladık. Gönüllüler de bize gelerek yardım ettiler. 50 bin hanemize sağlık seti ulaştırdık. Bu zor günlerde köylülerimizi de bundan mahrum edemezdik. 93 köye 50 bin maskemizi bugün muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Siz değerli muhtarlarım aracılığıyla tüm hemşerilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünleri hep birlikte atlatacağız, yine güzel günlerde birlikte olacağız” dedi.

“BAKKA makine verirse günlük 100 bin maske üretiriz”
Kdz. Ereğli Belediyesi’ne Zonguldak’ın hemen tüm ilçelerinden yoğun maske talebinde bulunulduğunu söyleyen Posbıyık, BAKKA yöneticilerine çağrıda bulunarak “İhtiyaç duyulan makineleri bize verirseniz günlük 100 bin maske üretebiliriz” diye konuştu. Posbıyık şunları söyledi: “Bu bölgeden inanılmaz bir talep var; Zonguldak, Gökçebey, Çaycuma İstanbul’dan, Isparta’dan, doktorlardan her taraftan maske talebi var. Özellikle çok işçi çalıştıran yerler, günde 23 maske harcıyorlar, onlar da istiyorlar. BAKKA kamu kuruluşları ve özel teşebbüse bir yarışma açtı. Maske üretiminde neler talep edersiniz diye. Biz de Ereğli Belediyesi olarak bu işte çok tecrübeliyiz. Geniş atölyelerimiz var. Projemizi hazırladık, sunduk. Otomatik makine, pres makineleri var. Bu malzemeler bize verilirse günde 100 bin maske üretebiliriz. Bu makineler BAKKA tarafından bize verilirse Zonguldak’ın her tarafına maske üretip gönderebiliriz. Bu bir fedakarlık işidir. Memleket sevdasıyla yapılacak iştir. Biz Ereğli Belediyesi olarak bu makinelere talibiz. BAKKA’ya müracaatımızı oradaki yetkililerin kabul etmesi lazım. Makineler bu işte tecrübesi olmayan başka yerlere giderse yazık günah olur.”

Muhtarlardan Posbıyık’a teşekkür
Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve köylerinin maskelerini teslim alan köy muhtarları Başkan Posbıyık’a destekleri için teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, “Virüs belasıyla devlet millet, belediye, muhtarlık el birliği içerisinde çalışmaktayız. Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık, mahallelerimize 250 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı. Şimdi de 93 köyümüze 50 bin maske desteğinde bulundular. Kendilerine halkımız adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu beladan yakın zamanda kurtulacağız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Başkanımız Muhtarlar Derneği’nin ve muhtarlarımızın her zaman yanında. Gerek köy, gerek belde, gerek mahalle halkına hizmette her zaman desteklerini görüyoruz, teşekkür ediyoruz” dedi.
Dağıtım sırasında bulunamayan köy muhtarları, köylerinin maskelerini Muhtarlar Derneği’nden alabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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