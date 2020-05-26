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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

DHA

Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında 2 işçinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sayı 13'e yükseldi. İşçilerinden birinin ailesinde 2 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle birlikte toplam 15 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.<br>Alaplı'da bulunan 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından ekipler filyasyon çalışması başlattı. İşçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye yapılan test sonucunda 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bugün test yapılan işçi sayısı ise toplam 120'ye yükseldi. 2 işçide daha Covid-19 tespit edilmesinin ardından koronavirüse yakalanan işçi sayısı toplam 13 oldu. İşçilerden birinin ailesinden iki kişide de koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumları iyi olan toplam 15 kişinin Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. <br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-05-26 18:07:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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