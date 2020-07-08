Devrek’te trafik kazası: 6 kişi hafif yaralandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara Karayolu Başlarkadı Mevki'inde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yarandı. 06 FT 7571 plakalı özel aracın sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın yoldan çıkması neticesinde araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandılar. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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