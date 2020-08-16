Koyda mahsur kalan 8 kişi için erzak gönderildi

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Zonguldak’ta serinlemek için denize giren ve koyda mahsur kalan 8 kişi için ekipler tarafından erzak yardımı gönderildi. 2 kilometre yol yürüyen ekipler halatla erzak sarkıttı.

Zonguldak’In Kilimli İlçesi Göbü Köyünde serinlemek için denize giren 8 kişi dalgalara kapılarak koyda mahsur kalan 8 kişi için AFAD, Jandarma ve vatandaşlar tarafından ormanlık alanda 2 kilometre yürüyerek dik yamaçtan torbaya sarılarak halatla erzak sarkıttı.

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