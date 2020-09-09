Madende iş kazası; 1 yaralı

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 işçi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde meydana geldi. 08:0016:00 vardiyasında çalışan A.E., posta çarpması sonucu dizinden hafif şekilde yaralandı. Arkadaşları yardımıyla ocaktan çıkartılan maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizinden yaralanan maden işçisinin sağlık durumunun iyi odluğu öğrenildi.
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