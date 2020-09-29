Kdz. Ereğli Belediyesi’ne, TKB’den ‘başarılı proje’ ödülü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin ‘2019 yılı Tarihsel ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme’ yarışması sonuçlandı. 6 kategoride yapılan ve 67 belediyenin 39 proje ile katıldığı yarışma sonunda 4 proje ile yarışmaya katılan Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ‘Başarılı Proje’ ödülü verildi.

Ödül töreni, İstanbul The Green Park Hotel’de Tarihi Kentler Birliği 2020 yılı meclis olağan ikinci toplantısında düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kdz. Ereğli Belediyesi’ni temsilen TKB Birlik Meclisi üyesi, Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ile Başkanlık Danışmanı, proje koordinatörü Raif Tokel katıldı. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu’nun, “TKB’nin 20. Yılında Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası” adlı sunumuyla başlayan toplantıda katılımcılar çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ödülünü Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ve Raif Tokel, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den aldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ödül sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bu sonuç Göztepe projemizle doğal, Roma Dönemi Su Kemerleri ve Heraklius Sarayı çevre düzenlemesi projemizle tarihsel, Kdz. Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür Ve Sanat Merkezi projemizle kültüre verdiğimiz önem ve değerin kanıtıdır” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yarışmaya, ‘Zamanın Tanığı Roma Dönemi Balı Mahallesi Su Kemerleri Çevre Düzenlemesi Projesi, İki Bin Yıllık Geçmişin Ayak İzleri Heraklius Sarayı Çevre Düzenlemesi Projesi, Kdz. Ereğli’nin Gözbebeği Göztepe Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesi ve Klerakhos’un Herakeia Pontike Kütüphanesi’nden Kdz. Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’ne’ projeleriyle başvurdu.

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