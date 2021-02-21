Zonguldak ormanlarında kar güzelliği

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULADAK,(DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda seyri doyumsuz güzellik oluştu.

Kent genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından merkezde hayat normale döndü. Kentin yüksek kesimlerinde ise beyaz örtü güzelliği sürüyor. Zonguldak Bartın Karayolu'nun yüksek kesimlerindeki kar güzelliği dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, çam ağaçları, üzerlerindeki karla birlikte seyri doyumsuz manzaralar yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-02-21 12:35:55



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