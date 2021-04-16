Kontrolden çıkan araç başka bir aracın üstüne uçtu

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Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kontrolden çıkarak başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Nihat D. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Devrek ilçesi Seyirtepe mevkiinde meydana geldi. Nihat D., yönetiminde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Nihat D. yaralanırken, araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat D.'ye ilk müdahaleyi yaparak Devrek Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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