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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli köylerindeki sorunlar incelendi

İHA

Ereğli köylerindeki sorunlar incelendi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, beraberindeki partililerle birlikte, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı bazı köylerde incelemelerde bulundu.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, beraberinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yiğitoğlu, Talip Seyhan, Şenol Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Engin ile birlikte; Kdz. Ereğli’ye bağlı Çevlik, Aşağıkayalıdere, Aydın, Yazıören, İskenderli ve Vakıf köylerinde incelemelerde bulundu. AK Parti heyetinin Çevlik ve Aşağıkayalıdere köylerine yaptığı ziyaretlere Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da katıldı.
Milletvekili Uçar ve beraberindekilerin ilk durağı Çevlik Köyü oldu. Burada köprü keşfi yapan heyet, ardından Aşağıkayalıdere Köyü’ne geçti. Aşağıkayalıdere Köyü’nde bulunan doğa harikası 'Kayalıdere Şelaleri ve Kanyonu'nun gezildiği programda, buranın turizme kazandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti heyeti; Aşağıkayalıdere Köyü’nün ardından sırasıyla Aydın, Yazıören, İskenderli ve Vakıf Köylerini ziyaret ederek, devam eden istinat duvarı ve köprü çalışmalarını yerinde inceledi. Yazıören Köyü’nde, ağır ve çetin geçen kış mevsiminden dolayı çökme meydana gelen yolu yerinde inceleyen AK Partililer, söz konusu yolda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulundular. Yazıören’den Vakıf Köyü’ne geçen heyet, burada yapımı devam eden EreğliDevrek karayolunda incelemelerde bulundu.
Köylerde yapılan incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; Milletvekili Uçar, Kaymakam Çorumluoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Karaveli ve Özel İdare Genel Sekreteri Karayılmaz’a Ereğli’ye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Tüm Muhtarlarla da koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, köylerin sorunlarının aciliyet durumuna göre bir bir çözüleceğini kaydetti.

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