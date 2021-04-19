GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: '1 Mayıs soğuk ve sönük geçebilir'

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, her yıl coşku ile kutlanan ve korona virüs nedeniyle geçtiğimiz sene sönük geçen 1 Mayısın bu senede sönük ve geçebileceğini kısıtlı kişilerle sadece 1 Mayıs bildirisi okuyacaklarını belirtti.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, artan mutasyonlu virüs vakalarını nedeniyle bu senede 1 Mayıs’ın soğuk ve sönük geçebileceğini söyledi. Başkan Yeşil yaptığı açıklamada ‘'Bizler isteriz 1 Mayıs’ı meydanlarda kalabalıklarda işçi arkadaşlarımızla beraber kutlamak isteriz. Bildiğiniz üzerine dünya da ve Türkiye’miz üzerinde etkisi gösteren mutasyonlu diye tabir edilen korona virüs vakalarının artması sebebiyle 1 Mayıs’ın soğuk ve sönük geçeceği öngörülüyor. Türkİş ile yaptığımız görüşmelerde geçen sene yaptığımız gibi bu sene de 1 Mayıs günü kısıtlı sayıda arkadaşımızla beraber 1 Mayıs bildirisi açıklaması yaparız. Onun dışında geniş kapsamlı bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde 1 7 günlük bir program açıklandı. 17 gün sonra vakalar düşmezse kısıtlamaların daha sert olacağı düşünülüyor. 17 günlük süreyi bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde korona virüs vakaları düşer ”dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.