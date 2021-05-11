Oyuncak evi, çocuklarla buluşmaya gün sayıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hazırlıkları tamamlanma aşamasındaki Oyuncak Evi’nde incelemelerde bulundu. Posbıyık, Türkiye’de ender sayıdaki bir projeyi çocuklar için hayata geçirdiklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesinde açılacak olan Oyuncak Evi çalışmalarını yerinde takip etti.

Oyuncak Evi Projesi’nin koordinatörlüğünü yürüten Başkan danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt’tan son durum hakkında bilgi alan Posbıyık, hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ve tam kapanmadan sonra açılışlar için izin verildiğinde Oyuncak Evi’ni çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

Posbıyık şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımıza sürprizimiz var. Sadece Ereğlili çocukların değil bütün bölgedeki çocuklarımızın buraya mutlaka gelip görmeleri lazım. Burada çok değişik oyuncaklar var. Ninelerimizin dedelerimizin yaptığı oyuncaklar Bize armağan ediyorlar, biz de onların isimlerini koymak suretiyle burada sergiliyoruz.

Yurt dışındaki büyükelçiliklere yazılar yazdık oralardan dünya kültürünü yansıtacak Japonya’dan, Amerika’dan oyuncaklar buraya geliyor.

Aynı zamanda, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ile bir anlaşma yaptık. Arkadaşlar, bizzat Nergis hanımlar gittiler görüştüler. Oranın hocalarıyla, profesörleriyle onlar büyük ilgi gösterdiler. Çünkü, bu yaygın bir olay değil. Anadolu’da çok az sayıda var veya sayıları yok denecek kadar az. Dolayısıyla bizim bu özverimizden dolayı bize çok büyük yardım yaptılar. Onlar da iki yıllığına geçici olarak oyuncaklarını bize verdiler, sergilememiz için.

Bunların hepsi emniyet altına alındı. Burada gördüğünüz bu oyuncakların hepsinin de bir tarihi değeri var. Yıllar öncesinde yapılmış çok orijinal. Çocuklarımızın burada bu oyuncakları görmek suretiyle mutlu olacaklarına inanıyoruz. Sadece bununla kalmıyoruz şimdi yan tarafta büyük bir atölye açtık.

O atölyede çocuklarımız uzmanlarının kontrolünde oyuncak imal edecekler. Kendileri yapacaklar oyuncakları. Orada aletlerimiz, makinelerimiz var. Her birinin başında uzman hocalar olacak. Aynı zamanda sadece o salonda değil, dışarıda da geniş bir alanda etkinlik yapacaklar. Yeşil bir alan hazırlıyoruz. Orada da çocuklar dışarıya oyuncaklarla beraber çıkmak suretiyle günlerini geçirecekler. Buraya ayrı bir kültür getiriyoruz; Bıcırıkların, çocuklarımızın mutlu olacağı, atölyesiyle, çocuk oyuncaklarıyla bahçesiyle yeni bir konsept buraya getiriyoruz. Tam kapanmadan sonra açılışlar için izin verildiğinde Oyuncak Evi’ni çocuklarla buluşturacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.