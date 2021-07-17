Kandilli'de sosyal yaşam zenginleşiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde sosyal yaşamı zenginleştirecek çalışmalar yapılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın talimatıyla bozuk yollarda betonlama çalışmaları sürerken, 3 dönümlük alanda büyük bir park projesi başlatıldı.

Kandili Belediye Başkanı Mustafa Aydın, normalleşme süreci ile birlikte beldede çalışmaların hızlandığını söyledi. Altyapı, beton yol, park projeleri ve sosyal donatı alanları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, ulaşımın rahatlaması için geniş çaplı yol çalışmasına başlayacaklarını ifade etti. Yapılan çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Başkan Aydın, "Ülkemiz, bütün dünya ile birlikte süren ve bizlere acı veren pandemi süreci yaşadı. Bu pandemi süreci ile birlikte bölgemiz de ekonomik olarak çok etkilendi. Halkımız evlerinde kalmak zorunda kaldı, bizler ikili ilişkilerimizi özellikle iletişimimizi kısaltmamız zorunda kaldık. Çok şükür pandemi sürecinden çıkmak üzereyiz. Belediye olarak gerek devletimizin bize verdiği görevi yerine getirdik, gerekse belediye olarak dezenfeksiyon konusunda çalışmalar yaptık. Şimdi insanlarımızın sosyal yaşamını zenginleştirecek yatırımlara dönmeye çalışıyoruz. Projelerimizi başlattık. Bu projelerimiz içerisinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Geçmiş dönemlerde altyapı çalışmaları ile bozulmuş olan ulaşım yollarının bakımlarını başlattık. Hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerimizdeki yoğun kış döneminde zarar görmüş olan altyapı çalışmalarımızı yeniliyoruz. Zarar görmüş olan plaj projemizi tekrar hayata geçirdik, bakım çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanlarımızın bu yaz döneminde oradan faydalanmasını istiyoruz. Şehitlik ve Geyikbeli Mahallesi içerisinde kalan Karşıyaka Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. 3 dönümlük bu alan içinde içerisinde çocuk parklarının, spor alanlarının olduğu, insanların dinlenebileceği, sosyal alanlarının olduğu büyük bir park projesini hayata geçiriyoruz. Dolgu ve altyapı çalışmaları başladı, yakında inşaat çalışmaları da başlayacak" ifadelerini kullandı.



Beldeye gelen vatandaşların ulaşım kolaylığı sağlanacak

Projeler hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, ulaşım konusunda da bilgiler vererek şunları söyledi:

“Gökçeler Mahallesinde bozulmuş olan mahalle arası yollarının bakımı, betonlanması, gerektiği yerlerde parke döşenmesi işlemlerine başladık. Kandilli bölgesinde orman alanı içinde kalan fakat ormandan çıkarılan alan üzerinde de geçmişte Kandilli’de yaşayanların anılarını paylaştığı park alanının yeniden düzenlemesine başladık. İnsanlarımızın doğa içerisinde daha sakin bir şekilde, vakit geçirebilecekleri, streslerini atabilecekleri alanları artırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde geniş çaplı yol çalışmasına başlayacağız. Ana yollarımız üzerinde gerek asfalt, gerek beton olarak düzenlemelere geçeceğiz. Böylelikle beldemize gelenlerin ulaşımlarını rahatlatacağız. Maddi imkanlarımız el verdiği sürece, belediyemizin bütün imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz.”

Kandilli Belediye personeli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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