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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZONDEF’ten coşkulu bayramlaşma programı

İHA

ZONDEF’ten coşkulu bayramlaşma programı

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) yönetimi geleneksel bayramlaşma programında davetliler ile bir araya geldi.
ZONDEF’in geleneksel tanışma ve bayramlaşma programı Çaydeğirmeni beldesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla başlayan programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, “ZONDEF olarak her yıl bölgemizde bayramlaşma programı tertip etmekteyiz. Bu yıl da sizlerle sohbet etmek için bir araya geldik. ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu kurumsal yapımızın, gücümüzün ve etki alanımızın farkında olarak, bugüne kadar yapılan çalışmalara ilaveten kucaklayıcı ve toparlayıcı bir bakış açısı ile faaliyetlerimizi, pandeminin de izin vermesiyle sahada aktif olarak programlarımızı icra etmeye başlayacağız. Her türlü görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak ümmet bilinci ile gayesi önce Türkiye sonra Zonguldak olan memleket sevdalıları ile ortak paydada buluşmak dileklerim ve saygılarımla” dedi.
Programa katılan davetlilerin kendilerini tanıtmasının ardından protokol konuşmaları devam etti. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, “İnşallah bölgemizi ve Zonguldak’ı çok güzel yerlere taşımak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Öncelikle olarak vadi bölgesinde bu toplantıyı yapıyoruz. Merkez ve Ereğli bölgesinde bu toplantıyı üç kademede tamamlayacaklarını dile getirdiler. Federasyona bağlı dernek başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu toplantıları özledik. Bu birlikteliği özledik. Ne yazık ki dünyayı sardığı gibi ülkemizi de saran pandemi bizim istişare yapmamızda bir engel oluşturdu. Vadi bölgesindeki yapılan birçok yatırımlar gerçekten bizim gurur kaynağımız oldu. Merkezi hükumetin yaptığı birçok yatırımlar bizim gurur kaynağımız. Özel sektörün de yaptığı yatırımlar ufkumuzu açar hale geldi. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki havayolu ile bütün olan karayoluyla bütün olan denizyoluyla bütün olan demiryoluyla bütün olan bir şehir ve bölge. Artık sadece Karadeniz’in değil bir tarafında Ankara, bir tarafında Samsun olan bölge. Yıldızı parlayacak bir şehir” şeklinde konuştu.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise “Bizim yöremiz genellikle devlet kurumlarıyla donatılmış olan bir bölge. Taşkömürü Kurumu, TKİ, SEKA, çimento, demirçelik fabrikaları olsun. İşini, iş ahlakını en iyi bilen insanlardır. Bizler de ticaret yaptığımız da İstanbul’da Zonguldaklıları gönderin derlerdi. Onların ne kadar dürüst olduğunu, onlardan emin olduğumuzu biliyoruz derlerdi. Sizlerle ne kadar övünsek azdır. Geçmişini bilmeyenlerin geleceğini bilmesi mümkün değil. Bugün dünya nereye koşuyor biz ne yapmalıyız? Hangi adımlarla ilerlemeliyiz? Bugün Türkiye’nin önüne büyük hedefler konulmuştur. Bölgemiz için de benzer hedefler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Samimi olduğumuz müddetçe kafanızın arkasında başka bir şey olmadığı müddetçe başaramayacağınız hiçbir şey yok” diye ifade etti.
Bayramlaşma programı hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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