Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Endokrinoloji Polikliniği hasta kabulüne başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Endokrinoloji Polikliniğinde tiroid hastalıkları, guatr, nodüler guatr, tiroid kanseri, paratiroid hastalıkları, hiperkalsemi, akromegali, prolaktinoma, Cushing Sendromu, hipofiz yetmezliği gibi hipofiz hastalıkları, böbrek üstü bezi kitleleri (adrenal kitle), polikistik over sendromu, testiküler yetmezlik, erkek veya kadın fertilite bozuklukları, büyüme gelişme bozuklukları, şişmanlık (obezite) ve şeker hastalığı(diabetes mellitus) tanı, tedavi ve takipleri yapılıyor. Bunların yanı sıra tiroid paratiroid ultrasonografisi ve biyopsi işlemleri gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak genelinde bölgesel lider konumda eğitim, araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmetlerini yürütmekte olduğunu vurguladı. Ulusal boyutta sağlık alanında kamuda bu nitelikteki tek Merkezde faaliyetlerin her geçen gün arttırmakta olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bayraktaroğlu, “Bu bağlamda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği ile Endokrinoloji polikliniği hizmetlerimiz faaliyete geçmiştir. Zonguldak merkezinde bu faaliyetleri gerçekleştirmemizde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Murat Can’a, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban’a teşekkür ederim. Endokrinoloji, Obezite ve Diyabet hastalıkları açısından sağlık hizmeti almak isteyenler merkezimize ait +90 372 291 2444 numaralı telefondan randevu alarak hafta içi her gün gelebilirler” diye konuştu.

