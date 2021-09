BEÜ Öğretim Üyeleri TÜBA tarafından düzenlenen konferansa katıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST2021) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in açılış konuşmalarıyla çevrim içi olarak gerçekleşti.

Programda çevre ve ekonomi, enerji ve eğitim, fotovoltaik sistemler olmak üzere üç panele yer verildi. Beş gün süresince her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere geleneksel enerji çözümleri, fosil kaynaklar, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi teknolojileri, akıllı binalar, yeşil teknoloji vb. olmak üzere toplamda 21 paralel oturum ve panel gerçekleşti.

ZBEÜ’den konferansa katılan Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor ve Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şen, “Characterization of Hydroxyethyl cellulose/Active Carbon Composites” başlıklı çalışmalarını sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.