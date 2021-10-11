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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan Posbıyık’a yanıt

İHA

AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan Posbıyık’a yanıt

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın meclis toplantısında söylediği sözler eleştirildi.
Kdz. Ereğli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Gülay, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Çakır, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile partililer katıldı.
Bozkurt: “Bizim hizmetlerimizi sahiplenmeye çalışıyor”
AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada yapılan hizmetleri tek tek anlatırken, “Bizi eleştirenlerin hayalleri dahi, bizim yaptıklarımıza ulaşamaz.” Dedi. Şehir planlanması konusunda belediyeyi eleştiren Bozkurt, ilçe teşkilatı olarak göreve geldikleri günden bu yana ilçenin en uzak köylerine giderek halkla kucaklaştıklarını dile getirdi. Bozkurt açıklamasında şunları söyledi:
“Son dönemlerde CHP’li yerel yönetimin AK Parti hükümetinin yaptıklarını görmezden gelip, bizim yaptığımız hizmetleri sahiplenmeye çalıştığını gözlemliyoruz. AK Parti olarak Süleymanbeyler Köyü’nde ki İçmesuyu Arıtma Tesisi, ve Kızılcapınar Barajı’ndan arıtma tesisine kadar olan su isale hattını yaklaşık 50 milyon TL’ye yakın bir yatırımla tamamladık ve 2017 yılında hizmete açtık. Yine yakın zamanda arıtma tesisi içerisine ozonlama tesisi kurulması için 5 milyon TL’lik bir yatırım daha yapılıyor. Bu hizmeti Kdz. Ereğli Belediyesi değil Devlet Su İşleri kanalıyla AK Parti hükümeti Ereğli halkımıza sunmuştur. Yine tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Kdz. Ereğli’de ki Doğalgaz yatırımını da Kdz. Ereğli Belediyesi değil Enerji Bakanlığımız yapmıştır. Ayrıca 19 yıllık iktidarımız döneminde EreğliDüzce arası karayolunu 9 tünelle birlikte yaparak hizmete açtık. EreğliZonguldak arası karayolunun yapımını tamamladık halkımızın hizmetine açtık. 400 yataklı modern Devlet Hastanemizi yaptık ve halkımızın hizmetine açtık. 19 yılda 50’nin üzerinde ilk, orta ve lise binasını yaparak, tüm tefrişatı, son teknoloji bilgisayar sınıfları, laboratuvarları ve spor salonları ile hizmete açtık. Kdz. Ereğli Adliye Sarayı ve Vergi Dairesi binalarını yeniden yaparak hizmete açtık. Kdz. Ereğli’ye modern PTT binamızı kazandırdık. 20’nin üzerinde sağlık ocağı, 7 ayrı 112 istasyonunu ilçemize kazandırdık. Kavaklık Mahallesi’nde ki spor salonu ile Kemer mevkisindeki Gençlik Merkezi’ni yaptık, şimdide olimpik yüzme havuzunu yapıyoruz. Şehit Vefa Karakurdu Stadı’na bir milyon 800 bin TL yatırım ile suni çimlerini yeniliyor, tribünlerin ve soyunma odalarının bakımlarını yapıyoruz. Ve daha buradan saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce hizmeti AK Parti hükümeti olarak Ereğli halkımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Son dönemlerde başta Erdemi r olmak üzere, hem tersaneler bölgesinde hem de Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni işçi alımları ile istihdamın önemli ölçüde artmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada milletvekillerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini vermesinden de son derece mutluluk duyuyoruz. İnşallah hem EreğliDevrek karayolunun kalan kısmını, hem de Ereğli Eğitim Kampüsü’müzü 2023 yılına kadar tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız. Bu güne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Bizi eleştirenlerin hayalleri dahi, bizim yaptıklarımıza ulaşamaz. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yöneticilerimiz geçtiğimiz yıl hastane çevresinde yapılması gereken bakım onarım çalışmaları ile ilgili Kdz. Ereğli Belediyesi’nden talepte bulunuyor. Ambulanslar, vatandaşlarımız kendi araçları ile özellikle acil kısmına ulaşmakta zorluklar yaşıyordu. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte istenilen hizmetler alınamayınca konu bize aktarıldığında Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş’tan bu hizmetlerin yapılmasını istedik. Sağolsun Gülüç Belediye Başkanımız da istenilen çalışmaları hemen yapabileceğini söyledi. Bunun akabinde Kdz. Ereğli Belediyesi 1,5 yıldır yapmadığı çalışmaları geçtiğimiz günlerde yapmaya başladı. Burası hastane, her gün binlerce vatandaşımız sağlık hizmeti almaya geliyor. Bizi eleştirenler önce 1,5 yıldır buradaki çalışmaları neden yapmadıklarını sorgulasınlar. 2000’li yıllardan itibaren artan göç nedeniyle Kdz. Ereğli’nin özellikle Kepez, Ömerli ve Ören mahallelerinde büyük yapılaşmalar oluştuğunu görüyoruz. Ancak 20 yıldan fazla bu şehirde belediye başkanlığı yapanlar bu bölgelerdeki çarpık yapılaşmalardan doğan gece kondu görünümünü nasıl oluyor da fark etmiyorlar? İlçe genelinde yoğun yapılaşmalar meydana gelirken 20 yılı aşkın belediye başkanlığı yapanların nasıl bir şehir planladığını daha doğrusu planlayamadığına hep birlikte şahit oluyoruz.”
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise, hastane yolundaki çalışmalar ile ilgili iddialara yanıt verdi.
Başkan Demirtaş, “Son zamanlarda baktık ki, ilçe başkanımıza, teşkilatımıza saldırılar oluşmaya başladı. Biz oraya art niyetle gitmedik, teşkilatımızın söylediği, talepte bulunduğu konularda halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendisinin açıklamalarını görüyorum, şahsına bir kelimem olmamıştır. Cenaze hizmetlerimizde çıkıp konuşmasını isterim. Gülüç’te vefat eden bir vatandaşın, aile mezarlığı Ereğli’de olmasına rağmen Cenaze hizmetlerinden bin lira para talep ediyorlar. Biz hiçbir şekilde para talep etmiyoruz. Kefenimizi, cenaze arabamızı, otobüsümüzü, akşamları cenaze evinde yemeğimizi ikram ediyoruz. Gülüç’ten gelen vatandaşlardan bin lira para talep ediyorlar. Ya kefen vermiyorlar, ya tahta vermiyorlar. Kendisine yine buradan söylüyorum, bu bir hizmet davasıdır. Bunun AK Partisi, CHP’si, MHP’si olmaz. Hizmet noktasında burada varız” dedi.
Konuşmaların ardından, partinin iki hafta önce gerçekleştirilen dayanışma toplantısında şehir dışı programları dolayısıyla bulunamayan önceki dönem Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlarından Mehmet Fatih Çakır, Adem Öztürk ve Mustafa Kumaş’a plaket takdiminde bulunuldu.

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