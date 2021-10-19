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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Oyuncak Evi projesi tamamlandı

İHA

TÜBİTAK tarafından desteklenen Oyuncak Evi projesi tamamlandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları tarafından desteklenmeye değer bulunan, “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor” isimli projenin belge takdim töreni gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları tarafından desteklenmeye değer bulunan ve Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sadiye Keleş yürütücülüğünde, Kdz. Ereğli Belediyesi işbirliği ile hazırlanan “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Oyuncak Müzeleriyle Buluşuyor” isimli projenin kapanış ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.
Kapanış Töreni'ne Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan, Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi Koordinatörleri Nergis Bozkurt ile Nart Bozkurt ve Dedemin Oyuncakları Atölyesi'nin mimari Ümit Ansen katıldı. Törende proje katılımcılarına katılım belgeleri takdim edildi.
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sadiye Keleş, projenin temel amaçlarının, altı gün süresince gerçekleştirilen çalışmalarla Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programına devam eden okul öncesi öğretmen adaylarının oyuncak müzelerine, oyuncak evlerine yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak, oyuncak müzelerinin tarihselkültüreltoplumsal değeri hakkında farkındalık oluşturmak, dünyadaki ve Türkiye’deki oyuncak müzeleri ve bu müzelerde gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak, oyuncak müzelerininevlerinin okul dışı öğrenme ortamları olarak kullanımını özendirmek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Keleş; yapılan süreç değerlendirmelerinde bu amaçlara ulaştıklarını belirterek, projeyi gururla sonlandırdıklarını dile getirdi.

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