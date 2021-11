Kdz. Ereğli Belediyespor, 3 puanla dönmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 14 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Beykozspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kdz. Ereğli Belediyespor’da hedef galibiyet.

Bölgesel Amatör Lig’de geçtiğimiz haftayı Kilimli Belediyespor galibiyeti ile kapatan Kdz. Ereğli Belediyespor 14 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Beykozspor maçından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Koç: “Bizim için her maç final”

Her maça final havasında hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Erhan Koç, Beykoz maçı öncesi şu açıklamaları yaptı:

“Takım olarak Kilimli galibiyeti ile moral bulduk. Haftasonu deplasmanda Beykozspor ile oynayacağız. Her maç bizim için final. Deplasmandan galibiyetle dönerek seri galibiyetler elde temek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama bizim için her maç önemli, her maç final. Bunun için sahada futbolcularımız galip gelmek için ellerinden geleni yapacak. Mücadelemizi ve gücümüzü ortaya koyacağız.”

