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Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinin çatısı çöktü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Asma Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Hikmet Kavaz’a ait ve 27 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinin yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöktü.

İşletmenin 1 haftadır kapalı olması can kaybını önledi. Öte yandan, çökme sırasında atölyede bulunan birçok makine zarar gördü.

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