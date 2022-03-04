Aile hekimliği hizmet içi eğitim programı düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliği Hizmet İçi Eğitim Rehberi doğrultusunda; Zonguldak il ve ilçelerinde görev yapan Aile Hekimlerine yönelik 13 Mart 2022 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Şebnem Kargı Konferans Salonu’nda Aile Hekimliği 1. Basamak Hizmet İçi Eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen Eğitim Kapsamında Halk Sağlığı başkanı Dr. Ömer inan Güven, başkan yardımcısı Dr. Sevile Köktürk ve Uzman Sevil Çelik’in katılımıyla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. M. Meltem Tor, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Erboy, dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tomruk Erdem, Doç. Dr. Belma Kalaycı, Dr. Öğr. Üyesi Naile Eriş Güdül, Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Atay Özten, Dr. Öğr. Üyesi Güneş Çakmak Genç, Dr. Öğr. Üyesi Önder Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Ekemen tarafından aile hekimlerine eğitim düzenlendi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, sağlık hizmetini daha nitelikli sunabilmek için yapılan bu eğitime olan katkılarından dolayı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin’e ve eğitim veren tüm öğretim görevlilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Özcan Pişkin de sağlık hizmetlerinin sunulmasında 1. Basamağın önemini vurguladı. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ve Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin tarafından eğitime katkıda bulunan eğitimci öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.