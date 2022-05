At üstünde gelin alma geleneği yeniden canlandı Kırmızı duvaklı gelin ata bindi; ’Ya Nasip’ dedi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Çatak Köyünde düzenlenen Hıdrellez şenlikleri etkinliğinde 1965’lı yıllardan buyana unutulmaya yüz tutan at üzerinden gelin alma geleneği yeniden yaşatıldı.

Zonguldak’ın Alaplı Çatak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş at üzerinde gelin alma geleneği bu yıl yeniden canlandırıldı. Geleneği yaşatmak isteyen gelin Cennet Gül ile yaklaşık 60 yıldır örf ve geleneklere göre düğün yapmak için hazırlık yapan damat Hasan Meşe’nin yakınları, yapılan düğün günü kız evine gelin almaya atla geldi. Gelin alma töreni eski örf ve geleneklere göre yapıldı.

Davul ve zurna eşliğinde damadın babası ile annesi gelin almaya giderken at üstünde davul zurna eşliğinde gelinin evine gidildi. Gelinin ağabeyine başlık parası verildi. Evinden dışarı yöresel kıyafetle çıkan gelin, kırmızı duvağıyla ata binerek "Ya Nasip" dedi. At üstündeki gelin ve damat, davetlilerle birlikte 500 metrelik mesafeyi halaylar ve zılgıtları eşliğinde yürüdü. Bu sırada bazı vatandaşlar da, evlerinin balkon ve pencerelerinden gelinin atla gezdirilmesini ilgiyle izledi. Atlı gelin sokak aralarında gezdirildikten sonra, tekrar damadın evinin önünde getirildi. Burada, damat ve damadın sağdıcı tarafından ev balkonlarından gelin bulunduğu alana yukarıdan elma ve şeker atıldı.

Çocukların şekerleri yerden toplaması ise renkli görüntülere neden oldu. Davetlilerin toplandığı köy meydanında, gelin alayının kız evine hareketinden önce konuşma yapan Çatak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yıldıray Uysal, "Köylerimizde unutulmaya yüz tutmuş adetlerimiz yeniden hatırlamak ve yaşatmak için bu tür etkinlikleri yapmak istedik. Gençlerimizin yeniden yetişen nesillerin, daha önce 1965 yıllarda, artık kesilmiş olan Atlı gelin etkinliğin bilmediğini gördük. Ve onlarında Atalarımızdan bizlere devam eden geleneklerin göreneklerin bilmesi için biz bu tip etkinlik yapmaya karar verdik. Bu yıl köyümüzde 8.ci defa Hıdrellez şenliğinde Düğünlerimizi atalarımızdan dedelerimizden gördüğümüz şekilde devam ettirmeye çalıştık. Eskiden araba yoktu. Gelinler at üzerinde giderlerdi. Babalarımız bize anlattıklarına göre, Annelerimiz 6570 yıl önce at üzerinde gelin gitmişti. Şimdi ise teknoloji ilerleyince bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatmaları çok güzel bir olay. Allah mesut etsin” diye konuştu.

Etkinliklerde düğün yemeği, düğün alayı, gelin atı, delikanlı başı, yüz açımı, heybe iletme gibi halat çekme, mendil kapmaca, çivi atlama ve mehter takımı da yer aldı.

