Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
ABONE OL

Zonguldak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Zonguldak Devrek'te husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan 2 kişi ile yoldan tesadüfen geçen 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç, T.A. ve Y.S.C yaralandı.

Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekiplerince firari iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yol kenarındaki beyaz levha ne işe yarıyor, anlamı nedir? Bu bilgi hayat kurtarıcı olabilir!
GÜNDEM Yol kenarındaki beyaz levha ne işe yarıyor?
Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Kabine kararları neler olacak: EYT, asgari ücret, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan...
GÜNDEM Yarın kabine toplantısı var mı?
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
GÜNDEM Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Esenyurt'ta 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Prof. Dr. Erişah Arıcan MAREV Kurucular Kurulu'na seçildi
GÜNDEM Prof. Dr. Erişah Arıcan MAREV Kurucular Kurulu'na ...
Çorum'da ağaç kesme motorunun üzerine düşen kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Ağaç kesme motorunun üzerine düşen kişi öldü
Marmaris'te hayvan katliamı! Çok sayıda kedi ve köpek ölüsü... - Son dakika haberler
GÜNDEM Marmaris'te bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü ...
Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı instagram var mı, kazandı mı, kaybetti mi?
GÜNDEM Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Gençlik Buluşması'nda konuştu
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.