En güzel aşk sözleri ve mesajları

AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

Muhammed'i kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekibi, çalışma tahtalarına ''Kömür için değil! Ömür için geldik...Hakkınızı helal edin.'' yazdı.

Öte yandan Zonguldak'tan deprem bölgesi Hatay'a giden maden işçileri de konaklama için kullandıkları sınıfın tahtasına yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlar için isteklerde bulunmuştu.