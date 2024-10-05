Zorlu PSM'de elektronik müzik şöleni

Zorlu PSM 7 - 13 Ekim haftasında birbirinden ünlü şarkıcı ve grupların konserlerine ev sahipliği yapacak. Elektronik müziğin enlerini sahnesinde ağırladığı yüksek tempolu “PSMLoves2Dance” konser serisinde 12 Ekim'de Alman ikili Adana Twins, Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, Gilles Peterson ve Leo Brouwer gibileriyle yaptığı çalışmaların yanı sıra müzikal üretimlerine devam eden Harold López-Nussa ise 10 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak. Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock/metal grubu Haggard 13 Ekim 2024 Pazar günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM’nin cazın ve komedinin en iyilerini ağırladığı sevilen mekanı touché by N Kolay’da bu hafta; Bengi Apak, Emir Ersoy ve Solanch De la Rosa sahne alacak. Adana Twins HAROLD LÓPEZ NUSSA // 10 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 2005’te Montreux Jazz Piano yarışmasını kazanan Kübalı piyanist Harold López-Nussa, yaklaşık 20 yıldır küresel müzik sahnesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, Gilles Peterson ve Leo Brouwer gibileriyle yaptığı çalışmaların yanı sıra bir orkestra lideri olarak da daimi üretim hâlinde olan ve 10 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde müzikseverler buluşacak López Nussa’nın mesajı çok net: “Dans etmeyi ve insanların dans etmesini her zaman çok severim. Bu, bana müziğin canlı bir şey olduğunu söyler.”

Bengi Apak BENGİ APAK STAND UP // 10 EKİM// touché by N KOLAY // 21.00 Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile ismini duyuran Bengi Apak, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana sahnelediği ve çok konuşulan stand-up şovuna devam ediyor. Bengi, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ettiği çok konuşulan setinin uzun versiyonuyla 10 Ekim akşamı touché by N Kolay’da keyifli anlar yaşatmak üzere seyircileriyle buluşuyor. MISERY // 11 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Stephen King’in romanından uyarlanan Misery 11 Ekim akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatrosevererle buluşacak. Oyunda; çok satan yazar Paul Sheldon, yarattığı popüler karakter Misery Chastain’in maceraları sayesinde büyük bir üne kavuşmuştur. Ancak yazar, bu karakterden sıkılarak onu öldürmeye ve daha ciddi olduğunu düşündüğü bir roman yazmaya karar verir. Colorado’daki bir otelde yeni romanını bitirdikten sonra, kar fırtınasında yolda kalan Paul ciddi bir araba kazası geçirir ve her iki bacağı da kırılır. Onu kurtaran eski hemşire Annie Wilkes, Paul’ü evine götürür ve bakımını üstlenir. Fakat Paul, Annie'nin tuhaf davranışlarını fark eder ve onun akıl sağlığı konusunda ciddi endişeler duymaya başlar. Annie, Paul'ün yeni romanını okuduğunda ise işler iyice kontrolden çıkar; Paul artık Annie’nin insafına kalmıştır. Misery 11 Ekim akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverleri bekliyor.

EMİR ERSOY "CUBAN CLASSICS" // 11 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00 Piyanist Emir Ersoy CUBAN CLASSICS projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerikanın eşsiz melodilierini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayan grubun performansı Zorlu PSM touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. UNSEEN TOUR // 12-13-19 EKİM // ZORLU PSM // 12.00 Zorlu PSM, sahne arkasındaki merak edilen büyük ve büyülü dünyasını UNSEEN Tur ile ziyaretçilerine açmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu 90 dakika süren 5000 adımlık Zorlu PSM UNSEEN Tur, rehberli tur eşliğinde misafirlerini yolculuğa çıkarıyor.

UNSEEN EXTREME // 12 EKİM // ZORLU PSM // 14.30 REKLAM Zorlu PSM’nin sahne arkasında merak edilen büyük ve büyülü dünyasını misafirlerinin ilgisine sunduğu macera ve adrenalin dolu konsepti UNSEEN Extreme ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu UNSEEN Tur, “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni rotalarıyla UNSEEN Extreme konseptinde misafirlerini heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

%100 MÜZİK PRESENTS WARM UP PARTY: UMUT BOZYAYLA & GÖRKEM ÇAY B2B KONURALP // 12 EKİM // VESTEL AMFİ // 19.00 PSM Loves2Dance: Adana Twins öncesi ısınırken gecenin açılışını ilk olarak Umut Bozyayla yapıyor, akabinde Görkem Çay ve Konuralp, B2B setleriyle 12 Ekim'de %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de sahne alıyor. PSM LOVES2DANCE: ADANA TWINS // 12 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Zorlu PSM’nin elektronik müziğin enlerini sahnesinde ağırladığı yüksek tempolu “PSMLoves2Dance” konser serisi devam ediyor. “PSMLoves2Dance” konser serisinde %100 Müzik katkılarıyla sahne alacak olan Alman ikili Adana Twins, hayranlarına 12 Ekim'de müzik ve dans dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Adana Twins'in yanısıra yenilikçi Afriqua, dinamik Kilimanjaro ve Türkiye elektronik müzik sahnesinin öncüsü Murat Uncuoğlu da gecede sahne alacak isimlerden olacak.

REKLAM SOLANCH DE LA ROSA // 12 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00 .png Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, touché by N Kolay'da izleyicilerle buluşuyor. RASHIT // 12 EKİM // %100 STUDIO // 21.00 90’lar yeraltı müziğinin sevilen isimlerindenı Rashit, 12 Ekim'de %100 Studio’da sahne alıyor. %100 METAL SUNAR: HAGGARD // 13 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.30 %100 Metal’in sunduğu dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock/metal grubu Haggard, 13 Ekim 2024 Pazar günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alıyor.