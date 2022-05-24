Zorlu PSM'ye bu yaz yıldız yağacak

Zorlu PSM dünya rock müzik sahnesinin efsane gruplarından Arctic Monkeys ve Placebo’nun yanı sıra Shame & Black Midi, Warpaint, Roosevelt, ALT-J, DIIV, Vendredi Sur Mer, Chet Faker, Half Moon Run ve Agnes Obel’i müzikseverlerle buluşturacağı PSM Loves Summer konserleriyle İstanbul’u yaz boyunca festival alanına dönüştürecek.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı PSM Loves Summer’ın açılış konserini Birleşik Krallık Albüm Listesi’nde 32 numaraya kadar yükselerek iki hafta boyunca listede kalan İngiliz post-punk grubu shame ile isimlerini Japon müzik türü black MIDI'den türeterek müziklerinde deneysel rock, math rock, noise rock ve post-punk ögelerinden ilham alan black midi, 31 Mayıs akşamı gerçekleştirecek.

Art rock, dream pop ve psychedelic rock türlerinde büyüleyici tınılara imza atan 4 kadın müzisyenin yer aldığı Los Angeleslı indie rock grubu Warpaint 1 Haziran’da, indie rock ile elektronik müzik ve synth-pop’u harmanlayan Roosevelt 9 Haziran'da, 2015 yılında dünyanın en önemli festivallerinden Glastonbury’de Pyramid Stage’de sahne alan ve indie rock, indie pop, art rock ve folktronica türlerinin dünya çapında sevilen grubu ALT-J 15 Haziran’da, temelleri 2011 yılında Brooklyn’de atılan ve Zachary Cole Smith’in solo kayıt projesi olarak başlayan Amerikalı rock müzik grubu DIIV 16 Haziran’da, electropop türünde üretimlerini sürdüren şarkıcı, söz yazarı ve fotoğrafçı Vendredi Sur Mer, duygu yüklü sesi ve samimi şarkılarıyla 17 Haziran’da, electronica, downtempo, soul ve trip hop türlerinde üretimlerini sürdüren şarkıcı ve söz yazarı Chet Faker 21 Haziran’da, Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run yoğun ve katmanlı perküsyon kullanımı, güçlü vokalleri ve zengin armonileri ile 22 Haziran’da, yaklaşık on yıldır çağdaş müziğin en bağımsız ve özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel, indie pop, folk ve soul türünde en sevilen şarkılarıyla 1 Temmuz’da Zorlu PSM’de sahne alacak.

Biletleri saatler içinde tükenen Placebo ve Artic Monkeys bu yaz Zorlu PSM’de!

Dünya çapında bugüne kadar izlediği yolla bir nesle ilham vermeyi başaran ve sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop’a bir ‘antitez’ görevi üstlenerek İngiliz müziğinde güçlü bir değişimin önünü açan Placebo, yeni albümünün turnesi kapsamında 18 Temmuz’da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Alternatif rock, post-punk revival ve indie rock’ın yanı sıra psikedelik pop ve glam rock ile caz içeren zengin bir sound’u hayranlarına sunan; Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O’Mally dörtlüsünden oluşan Arctic Monkeys 9-10 Ağustos’ta Zorlu PSM’de PSM Loves Summer kapsamında dinleyicilerine eşsiz anlar yaşatacak.

2022 yazına damga vuracak olan PSM Loves Summer konser programının tamamı: