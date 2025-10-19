ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Geçmiş yıllarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulaması, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bir ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı itibarıyla uygulama süresi 5 aya çıkarıldı.

Yeni takvime göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Böylece sürücüler, kış şartlarına karşı daha uzun süreli bir hazırlık sürecine tabi olacak.