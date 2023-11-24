Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim kim?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi araştırması hız kazandı. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda hafta içi her gün TV8 ekranlarında saat 16.00'da yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yaşandı. İzleyicilerin gözleri "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 24 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim hakkında detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta boyunca 5 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 24 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi açıklandı. 75 bin TL'yi kazanan isim Sercan oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
İrem Hanım
Furkan Bey
Çağla Hanım
Sercan Bey
Nalan Hanım