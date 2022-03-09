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Züleyha'dan 'Korkuyorum' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sanatçı Züleyha, 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2017'de hayata veda eden Harun Kolçak'ın 'Korkuyorum' adlı şarkısını kendine özgü tarzıyla yeniden seslendirdi.

Züleyha'nın hareketli ve slow versiyon olmak üzere iki farklı tarzda yorumladığı 'Korkuyorum' adlı şarkı, Mehmet Hakyemez ve Gürol Beşer yönetmenliğinde kliplendirdi.

Ünlü sanatçı, çekimlerini ise Cahide Palazzo'da gerçekleştirdi.

Şarkının hareketli versiyonu tüm dijital platformlarda yerini alırken, slow versiyonu ise 23 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.