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Zulu kabilesi kraliçesi Mantfombi Dlamini, kraliyet kültürüne özel bir törenle uğurlandı

Güney Afrika’nın Bantu etnik grubu içinde bulunan en büyük kabilelerinden Zulu kabilesi Kraliçesi Mantfombi Dlamini, KwaZulu-Natal’da özel bir törenle uğurlandı.

Zulu kabilesi kraliçesi Mantfombi Dlamini, kraliyet kültürüne özel bir törenle uğurlandı
Zulu Kraliçesi Mantfombi Dlamini’ye veda
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Törenden sonra Kraliçe Mantfombi Dlamini, Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’a yakın bir kasabadaki KwaKhangelamankengane Kraliyet Sarayı’na gömüldü. Kraliçeye devlet tarafından finanse edilen anıt yapılacağı da aktarıldı.

Kraliyet kültürüne özel bir törenle uğurlanan kraliçenin vücuduysa inek derisine sarıldı.

ZULU KRALİÇESİ

Kral Goodwil Zwelithini'nin 12 Mart 2021 tarihindeki ölümünden sonra Güney Afrika’nın en büyük kabilesi Zulu’nun başına Kraliçe Mantfombi Dlamini naip olarak atandı.

Kraliçenin eşi Kral Goodwil Zwelithini 1968’den beri Zulu’nun en uzun monarkı olma unvanına sahip. Naip olarak atanan 65 yaşındaki kraliçenin geçen haftaki ölümünün nedeniyse hala bilinmiyor.

GÜÇ MÜCADELESİ

Ölüm nedeni arkasında 65 yaşındaki kraliçenin zehirlendiği ve bunun yaşanan taht mücadeleleriyle ilgili olduğu tahmin edilirken aile, kraliçenin ölüm nedenini henüz açıklanmadı.

Asıl mesele şimdi başlıyor çünkü yaklaşık 11 milyonluk nüfusuyla Zulu kabilesini kimin yöneteceği bilinmiyor. Tahminler Kraliçe Dlamini'nin sekiz çocuğundan biri olan Prens Misizulu’nun bir sonraki kral olabileceği üzerine yoğunlaşıyor.

BBC WORLD NEWS

Görsel:KZNGOV TWITTER

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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