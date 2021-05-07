Zulu Kraliçesi Mantfombi Dlamini’ye veda 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Törenden sonra Kraliçe Mantfombi Dlamini, Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’a yakın bir kasabadaki KwaKhangelamankengane Kraliyet Sarayı’na gömüldü. Kraliçeye devlet tarafından finanse edilen anıt yapılacağı da aktarıldı.

Kraliyet kültürüne özel bir törenle uğurlanan kraliçenin vücuduysa inek derisine sarıldı.

— KZN Provincial Gov (@kzngov) May 5, 2021

ZULU KRALİÇESİ

Kral Goodwil Zwelithini'nin 12 Mart 2021 tarihindeki ölümünden sonra Güney Afrika’nın en büyük kabilesi Zulu’nun başına Kraliçe Mantfombi Dlamini naip olarak atandı.

Kraliçenin eşi Kral Goodwil Zwelithini 1968’den beri Zulu’nun en uzun monarkı olma unvanına sahip. Naip olarak atanan 65 yaşındaki kraliçenin geçen haftaki ölümünün nedeniyse hala bilinmiyor.

GÜÇ MÜCADELESİ

Ölüm nedeni arkasında 65 yaşındaki kraliçenin zehirlendiği ve bunun yaşanan taht mücadeleleriyle ilgili olduğu tahmin edilirken aile, kraliçenin ölüm nedenini henüz açıklanmadı.

Asıl mesele şimdi başlıyor çünkü yaklaşık 11 milyonluk nüfusuyla Zulu kabilesini kimin yöneteceği bilinmiyor. Tahminler Kraliçe Dlamini'nin sekiz çocuğundan biri olan Prens Misizulu’nun bir sonraki kral olabileceği üzerine yoğunlaşıyor.

BBC WORLD NEWS

Görsel:KZNGOV TWITTER