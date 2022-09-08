UEFA Avrupa Ligi heyecanını yaşayanlar, gözlerini Zürih ve Arsenal karşılaşmasına çevirdi. Sporseverler, "Zürih Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" diye araştırmaya başladı. İşte, Zürih ve Arsenal maçının detayları...

ZÜRİH ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda ilk hafta maçında Zürih ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Zürih, kendi sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Zürih-Arsenal maçı bu akşam (8 Eylül) saat 19.45'te yayınlanacak.

ZÜRİH ARSENAL MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Maç, Exxen üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak.