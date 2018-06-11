Dünyanın en büyük yedi ekonomisi olarak bilinen G7’lerin ( ABD, Japonya, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa) Kanada’nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Zirve, ABD’nin Batılı ortaklarına yönelik getirdiği ek gümrük vergilerinin gölgesinde başlarken taraflar iki gün boyunca kendilerini sıkı bir pazarlığa hazırladı. Ancak gelişmeler beklenenden de kötü oldu. ABD Başkanı Donald Trump daha zirveye gelmeden zirveden erken ayrılacağını ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile buluşmak üzere Singapur’a geçeceğini açıklayarak G7 etkinliğini önemsemediği mesajını verdi.
İMZA ATMADAN GİTTİ
Zirve boyunca bu tavrına sadık kalan Trump etkinliğe tüm liderlerden sonra geldi. Ertesi gün düzenlenen kahvaltı etkinliğine de 17 dakika geciken Trump, pek çok liderle tam olarak vedalaşmadan G7 Zirvesi’nden ayrıldı. G6’lar zirve sonunda aralarında küresel büyümeyi destekleyici önlemlerden cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına kadar bir dizi global öneme sahip konunun yer aldığı sonuç bildirgesini imzaladı. ABD Başkanı Trump ise anlaşmaya imza koymadığı gibi zirveden ayrıldıktan sonra yayımladığı Twitter mesajında zirvede bulunan ABD delegasyonunun da belgeyi imzalamayacağını duyurdu.
MACRON, TRUMP’IN ELİNİ MORARTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zirve esnasında ABD Başkanı Trump’ın elini ilk buluşmalarında olduğu gibi yine morartana kadar sıktığı görüldü.
‘ONLAR FABRİKA DEĞİL MONTAJ MERKEZLERİ’
ABD Başkanı Trump zirve sonrası yayımladığı Twitter mesajlarıyla başta Almanya olmak üzere AB’li oto üreticilerine de tehditte bulunarak, “ABD pazarına giren otomobillere gümrük vergilerini inceliyoruz” dedi. Trump’ın ekonomi danışmanlarından Peter Navarro ise yaptığı açıklamada Alman oto üreticilerinin ABD’de tesislerinin bulunduğunu ancak burada üretilen araçların yalnızca yüzde 35’inin ABD üretimi parçalardan oluştuğunu söyledi. Navarro bu nedenle söz konusu tesislere fabrika denmesinin doğru olmayacağını ama olsa olsa montaj merkezleri denebileceğini söyledi.
KİM İLE GÖRÜŞMESİ KRİTİK
Zirveden çıkan bu sonuçla birlikte II. Dünya Savaşı sonrası ABD ve Batılı ortakları arasında kurulmuş olan ortaklık paktı yine bizzat ABD tarafından bozulmuş oldu. Yeni düzenin neye benzeyeceği konusunda ise henüz kimsenin somut bir fikri yok. ABD’nin mevcut tavrının sürmesi halinde ABD, AB, Çin ve Rusya arasındaki iplerin daha da gerilmesinden endişe ediliyor.
Yeni dönemin nasıl şekilleneceğine ise ABD Başkanı Trump’ın yarın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile yapacağı görüşme yön verecek. Eğer görüşme beklendiği gibi gerçekleşir ve Trump’ın zafer olarak sunabileceği bir şekilde sonuçlanırsa ‘tarih yazan ABD Başkanı’ olarak Trump’ın dost ve düşmanlarına yönelik tavrının daha da sertleşeceğine kesin gözüyle bakılabilir.
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