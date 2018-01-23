ABD’deki hastaneler, yüksek ilaç fiyatlarıyla mücadele etmek için kâr amacı gütmeden kendi ilaçlarını üretecek. 300 hastaneden oluşan grup, ilaçları ya dış üreticiler aracılığıyla ya da kendileri üretecek.
ABD’nin Utah Eyaleti’nde bulunan Salt Lake City Hastanesi bu fikrin öncüsü oldu. Fikir babası Salt Lake City Hastane Grubu Başkanı Dr. Marc Harrison, ilaç kıtlığı nedeniyle bu yola başvuracaklarını kaydetti. Dr. Harrison, “Sadece bazı ilaçlara odaklanmayı planlıyoruz. Problem yaratan belli hususlar var ancak bütün endüstriyi suçlamıyoruz” dedi. 300 hastanenin kendi şirketini kuracağı, ilacı da bu şirket aracılığıyla üreteceği açıklandı. ABD’nin kâr amacı gütmeyen en büyük hastane grubu olan Ascension da projeye dahil olmayı planlıyor. Dr. Harrison’un açıklamasına göre bu grup, ilaçların üretiminde ya üçüncü üretici şirketlerle çalışacak ya da bizzat kendisi devreye girecek. ABD’deki gazilerin sağlık hizmetleriyle ilgilenen Gazi İşleri Daire Başkanlığı da katılımcı olmayı düşündüğünü belirtti.
İLK MORFİN VE KALP İLACI ÜRETECEKLER
Hastane grubu yetkilileri, öncelikle morfin ve kalp ilaçlarına odaklanacaklarını belirtti. İlaç pazarı konusunda uzmanlaşmış Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Kevin Schulman “Eğer herkes bizden bu çabaları destekleyecek kadar ilaç satın almaya karar verirse o zaman ilaç pazarını manipüle etmeye çalışan insanlara karşı büyük bir tehdit oluştururuz. Bundan sonra iki kere düşünürler” dedi.
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