Afrin Harekatı'ndan (Zeytin Dalı Harekatı) bugün 47. gün. Şu ana kadar harekatta 2878 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor.

Afrin'de şu ana kadar 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.

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