Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. 6 kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor" dedi.
DHA'nın haberine göre, Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan 6 kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.
"500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"
Habertürk TV'ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor. Bu bölgede ilk defa yaşanan bir durum. 500 yılda bir olabilecek bir afet. Terk tesellimiz can kaybının olmaması" açıklamasında bulundu.
"6 YARALI VAR"
Habertürk TV'ye konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Çok ciddi bir afet bu. Aşırı şiddette, kısa sürede yağan bir yağmur. Şuan itibariyle ölümüz yok, yaralımız var. 6 kişinin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Onların da sağlık durumlarında bir sıkıntı yok. Can kaybımızın olmaması en büyük sevinç kaynağı. Yaklaşık 1-1.5 kilometrelik bir cadde hasarlı. Olay şuan kontrol altında" dedi.
"SEL BİZİM TARAFIMIZDAN BEKLENİYORDU"
Beklenen bir yağış olduğunu söyleyen Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Bu mevsimde olan yağmurlardır. Bunun nedeni yeryüzündeki sıcaklığın ortalamalın çok yukarınsa olması. Bu kaçınılmazdır. Bu büyük bir felaket. Bu tür felaketleri son 15-20 yılda sık sık yaşamaya başladık. Yeter ki can kaybı olmasın. Bu sel bizim tarafımızdan bekleniyordu" ifadelerini kullandı.
Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.