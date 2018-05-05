Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. 6 kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor" dedi.



DHA'nın haberine göre, Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan 6 kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

"500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"



Habertürk TV'ye konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor. Bu bölgede ilk defa yaşanan bir durum. 500 yılda bir olabilecek bir afet. Terk tesellimiz can kaybının olmaması" açıklamasında bulundu.

"6 YARALI VAR"

Habertürk TV'ye konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Çok ciddi bir afet bu. Aşırı şiddette, kısa sürede yağan bir yağmur. Şuan itibariyle ölümüz yok, yaralımız var. 6 kişinin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Onların da sağlık durumlarında bir sıkıntı yok. Can kaybımızın olmaması en büyük sevinç kaynağı. Yaklaşık 1-1.5 kilometrelik bir cadde hasarlı. Olay şuan kontrol altında" dedi.

"SEL BİZİM TARAFIMIZDAN BEKLENİYORDU"

Beklenen bir yağış olduğunu söyleyen Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Bu mevsimde olan yağmurlardır. Bunun nedeni yeryüzündeki sıcaklığın ortalamalın çok yukarınsa olması. Bu kaçınılmazdır. Bu büyük bir felaket. Bu tür felaketleri son 15-20 yılda sık sık yaşamaya başladık. Yeter ki can kaybı olmasın. Bu sel bizim tarafımızdan bekleniyordu" ifadelerini kullandı.





Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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