Beşiktaş’ta geleceğin takımının kurulması için düğmeye basıldı...



Hem mali durumun kötü olması hem de kadrodaki futbolcuların yaşlanması nedeniyle gençlik operasyonu yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da, Metin Albayrak yönetimindeki scout ekibinin 2 yıllık çalışması meyvelerini veriyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, özellikle genç gurbetçi oyuncular üzerinde duran Beşiktaş ilk olarak Bayer Leverkusen’de forma giyen Güven Yalçın’ı dün İstanbul’a getirdiler. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon öncesi kampa götürecek olan Şenol Güneş, oyuncu için kararını sonra verecek.



UFUKCAN VE UMUT DA HEDEFTE



Güven’in dışında scout ekibinin peşinde olduğu iki isim daha var. Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in U19 takımında forma giyen orta saha Emre Aslan ile Stuttgart U19’da oynayan sol kanat Azad Toptik için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, ayrı zaman Türkiye U19’da forması giyen iki ismi birkaç gün içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Emre ve Azad’ı da Güven gibi kampa götürecek olan Şenol Güneş’in vereceği son kararın ardından bu isimlere de imza attıralacak ve Beşiktaş’ın geleceğinin inşasına başlanacak. Öte yandan transfer edilecek genç isimler arasında Fortuna Sittard’da oynayan Ufukcan Engin, Nimes’ten Umut Bozok gibi oyuncular da bulunuyor.



METİN ALBAYRAK: AMACIMIZ FAYDALI OLACAK GENÇLER BULMAK



Takip edilen genç oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan yönetici Metin Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Amacımız artık gelecek yıllarda bize faydalı olacak genç isimleri bulmak. Uzun bir süredir yurt dışında izlediğimiz isimler var. Güven de bunlardan biri. Diğer isimleri de getireceğiz.”

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