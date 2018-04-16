HT Magazin'de yer alan habere göre, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi, önceki gün Fransız esintilerinin ve bohem tarzın hâkim olduğu bir defileye ev sahipliği yaptı. Pek çok ünlü markanın 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonlarının sergilendiği defileyi izleyenler arasında Derin Mermerci de vardı.

‘MODELLİĞİ YURTDIŞINDA SÜRDÜRECEĞİM’

Defilede podyumda yürüyen modeller arasında 2017’de Miss Turkey seçildikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen de vardı.



Genç model, “Türkiye’de modellik pek revaçta değil. Önümüzdeki yıllarda yurtdışına muhtemelen de Fransa’ya gidip modelliği orada devam ettirmek istiyorum. Bu mesleği bırakmayacağım, oyunculuğa geçme amacım yok” dedi.